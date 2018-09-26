Зинэтула Билялетдинов: «Почему не получилось у Падакина? Вопрос к генеральному менеджеру»

Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал поражение (3:4) казанского клуба в матче против китайского «Куньлуня».

— Хорошая быстрая игра. В принципе, я считаю что заслуживали сегодня больше, чем получили. Надо работать над своими проблемами, — цитирует Зинэтулу Билялетдинова корреспондент «Реального времени».

— Нет желания дать отдых Андрею Маркову, как Зарипову?



— Мы подумаем.

— Насколько готов Эмиль Гарипов? Сыграет в следующей игре?



— Пока не готов.



— Падакин перешел в «Нефтехимик». Почему не получилось у него в Казани.



— Вопрос к генеральному менеджеру.

Следующий матч казанцы проведут 28 сентября. «Ак Барс» примет на своем льду хабаровский «Амур». Игра начнется в 19.00 по московскому времени.