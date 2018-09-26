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Орешкин возглавит Центр стратегических разработок вместо Кудрина

20:33, 26.09.2018
Орешкин возглавит Центр стратегических разработок вместо Кудрина
Фото: kremlin.ru

Министр экономического развития Максим Орешкин возглавит совет Центра стратегических разработок (ЦСР). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, занимающий сейчас пост председателя совета ЦСР, покинет его в ближайший месяц.

Напомним, что 22 мая Госдума назначила Алексея Кудрина председателем Счетной палаты.

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