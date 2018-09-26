КФУ и КНИТУ-КХТИ попали в рейтинг лучших мировых университетов по версии THE

Казанский федеральный университет (КФУ) и Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ-КХТИ) попали в рейтинг лучших мировых университетов по версии Times Higher Education (THE). Они вошли в группы 601—800 и 1001+ соответственно.

Всего в список вошли более 1250 университетов мира из 86 стран, в том числе и 35 российских вузов. Выше всех расположился Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ).



Рейтинг третий год подряд возглавляет Оксфордский университет, второе и третье удерживают Кембриджский университет и Стэнфордский университет (США).



Ранее вузы Татарстана не попали в мировой рейтинг трудоустройства выпускников.