КФУ и КНИТУ-КХТИ попали в рейтинг лучших мировых университетов по версии THE
Казанский федеральный университет (КФУ) и Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ-КХТИ) попали в рейтинг лучших мировых университетов по версии Times Higher Education (THE). Они вошли в группы 601—800 и 1001+ соответственно.
Всего в список вошли более 1250 университетов мира из 86 стран, в том числе и 35 российских вузов. Выше всех расположился Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ).
Рейтинг третий год подряд возглавляет Оксфордский университет, второе и третье удерживают Кембриджский университет и Стэнфордский университет (США).
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