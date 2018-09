Вузы Татарстана не попали в мировой рейтинг трудоустройства выпускников

В рейтинг университетов мира по качеству трудоустройства выпускников попали 11 российйских высших учебных заведения. Вузы Татарстана в список не вошли.



В рейтинге оказались 8 московских вузов, один санкт-петербургский и два университета из Новосибирска, следует из данных. Лучшим вузом по трудоустройству признали МГУ (101-110 места), за ним следуют Санкт-Петербургский университет (161-170) и МГИМО (201-250). В топ-500 попали Высшая школа экономики (ВШЭ), МГТУ им. Н.Э.Баумана, МФТИ, МИФИ и МИСИС.

Лучшими региональными вузами стали Новосибирский государственный технический университет и Новосибирский госуниверситет. Замыкает топ российских вузов в рейтинге Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова.

Ранее Казанский Федеральный университет занял 10-е место в новом рейтинге ведущих университетов Евразийского региона (THE university ranking of Eurasia nations), составленном британским изданием Times Higher Education (THE).