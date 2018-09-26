Власти Удмуртии намерены компенсировать выпадающие доходы ТК «Воткинский завод»
Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов подписал распоряжение правительства республики о создании рабочей группы по компенсации выпадающих доходов АО «Теплосбытовая компания «Воткинский завод».
Документ подписан и опубликован на портале правительства Удмуртии сегодня.
Руководителем рабочей группы стал сам Ярослав Семенов. Его заместителем стал глава Минстроя УР Иван Ястреб, секретарем группы назначена замначальника управления тарифного регулирования Минстроя УР Ксения Гапеева.ОбществоВласть Удмуртия
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