Депутаты согласовали Станислава Кошелева на должность министра финансов Саратовской области
Депутаты Саратовской облдумы утвердили Станислава Кошелева в должности министра финансов региона.
Ранее Кошелев исполнял обязанности главы ведомства. Главными задачами министр считает обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета при безусловном выполнении установленных обязательств, а также продолжение работы по снижению долговой нагрузки.
«Считаю важным продолжить работу по повышению открытости и прозрачности деятельности министерства», — приводит «Коммерсант» слова Кошелева.
Напомним, ранее Медведев включил Минниханова в правительственную комиссию по модернизации экономики.ОбществоВласть
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