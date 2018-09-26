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Депутаты согласовали Станислава Кошелева на должность министра финансов Саратовской области

15:25, 26.09.2018

Депутаты Саратовской облдумы утвердили Станислава Кошелева в должности министра финансов региона.

Ранее Кошелев исполнял обязанности главы ведомства. Главными задачами министр считает обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета при безусловном выполнении установленных обязательств, а также продолжение работы по снижению долговой нагрузки.

«Считаю важным продолжить работу по повышению открытости и прозрачности деятельности министерства», — приводит «Коммерсант» слова Кошелева.

Напомним, ранее Медведев включил Минниханова в правительственную комиссию по модернизации экономики.

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