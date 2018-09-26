Минниханов обсудил сотрудничество с руководством крупнейшего производителя молока «ЭкоНива»

Президент РТ Рустам Минниханов встретился сегодня с президентом группы компаний «ЭкоНива» Штефаном Дюрром.

Компания является крупнейшим поставщиком молока в России с ежедневным производством около 1,4 тыс. тонн молока. Общее поголовье — около 120 тыс. голов. Отмечается, что с недавнего времени компания стала работать на территории Татарстана.

Во встрече также приняли участие заместитель премьер-министра РТ, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марат Ахметов, министр экономики РТ Фарид Абдулганиев и другие.

Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в области сельского хозяйства и перспективы развития партнерских связей, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее Минниханов встретился с руководством японской сельскохозяйственной федерации Zen Noh. Татарстанскому лидеру представители организации предложили попробовать рисовое молоко и два вида винограда.