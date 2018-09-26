Пермский «Авиадвигатель» попал под санкции США

Конструкторское бюро «Авиадвигатель», штаб-квартира которого находится в Перми, попало в санкционный список Минторга США.

Согласно документу, размещенному на сайте Федерального реестра, действия компании противоречат интересам национальной безопасности или внешней политики США. Также для нее будет действовать так называемая презумпция отказа на экспорт американской продукции двойного назначения.

Добавим, «Авиадвигатель» занимается разработкой газотурбинных двигателей для авиации и промышленных газотурбинных установок и электростанций на базе авиационных технологий.

Напомним, всего в черный список Минторга США попали 12 российских компаний. Точная дата вступления в силу ограничительных мер пока неизвестна.