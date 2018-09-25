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Российские авиакомпании, чтобы сэкономить, пускали в кабины пилотов ученых

17:25, 25.09.2018
Российские авиакомпании, чтобы сэкономить, пускали в кабины пилотов ученых
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Три года, с 2015-го, российские авиакомпании S7 Airlines, «Уральские авиалинии», «ЮТэйр» и «Россия» изучали, насколько вреден труд пилотов и бортпроводников.

Компании пускали в кабину пилотов ученых во время коммерческих рейсов, что запрещено авиационными правилами. По итогам проверок компании сократили расходы, лишив авиаперсонал льгот «за вредность».

Узнав об этом, Росавиация и профсоюзы решили, что это поставило под угрозу жизни пассажиров, и написали заявления в правоохранительные органы. Также проверкой исследований занимаются в правительстве, сообщает DailyStorm.

Ранее сообщалось, что в «Аэрофлоте» приняли решение повысить зарплаты командирам корабля до 650 тыс. рублей с 2018 года.

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