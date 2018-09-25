Матч «Оренбурга» стал вторым в списке самых рейтинговых трансляций «Матч ТВ» в 2018 году

Игра 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Оренбург» (1:0) вошла в список самых рейтинговых трансляций футбольных матчей на телеканале «Матч ТВ» в нынешнем году. Матч показал долю в 10,3%.

Самой рейтинговой у зрителей среди всех матчей Премьер-лиги за 2018 год стала встреча между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0). Матч показал долю 12,9% и рейтинг 3,1% по целевой аудитории канала (мужчины в возрасте 14—59 лет), по данным Mediascope. Общий накопленный охват телеаудитории матча составил 3 749 090 человек (население 4+).

Всего на общедоступном канале «Матч ТВ» в прямом эфире было показано 14 матчей РПЛ сезона 2018/19.

