Госдума обязала уведомлять об отмене митингов не позднее, чем за сутки

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, согласно которому организаторы митинга обязаны уведомлять население и органы власти об отмене собрания не позднее, чем за сутки.



Организатор должен принять меры по информированию граждан, а также уведомить об отмене мероприятия в письменной форме орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления, в которые подано уведомление о проведении публичного мероприятия, передает «Интерфакс».

Отмечается, что в последнее время участились случаи, когда уполномоченные органы на основании поступивших уведомлений обеспечивают проведение мероприятия, которое по факту не проводится.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали рост политического насилия.