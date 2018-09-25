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Госдума обязала уведомлять об отмене митингов не позднее, чем за сутки

15:29, 25.09.2018
Госдума обязала уведомлять об отмене митингов не позднее, чем за сутки
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, согласно которому организаторы митинга обязаны уведомлять население и органы власти об отмене собрания не позднее, чем за сутки.

Организатор должен принять меры по информированию граждан, а также уведомить об отмене мероприятия в письменной форме орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления, в которые подано уведомление о проведении публичного мероприятия, передает «Интерфакс».

Отмечается, что в последнее время участились случаи, когда уполномоченные органы на основании поступивших уведомлений обеспечивают проведение мероприятия, которое по факту не проводится.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали рост политического насилия.

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