Минское «Динамо» не намерено менять тренера

Глава наблюдательного совета хоккейного минского «Динамо» Игорь Шуневич опроверг слухи о поиске замены Горди Дуайеру на посту главного тренера команды и выразил полное доверие канадскому специалисту, сообщает «Прессболл».



Как председатель наблюдательного совета, как лицо, ответственное за формирование тренерского штаба, я ни словом, ни делом ни разу не заикался и не думал о смене тренерского штаба «Динамо-Минск» за этот период. И никакая другая фамилия главного тренера мной нигде не озвучивалась. На сегодня решения о замене главного тренера и других тренеров нет. Мы предоставляем карт-бланш Горди Дуайеру. Мы думаем, что команда будет набирать обороты. Проигрыши нынешние — это не повод для того, чтобы паниковать и кардинально что-то менять. Нужно эффективно управлять нынешним составом, — сказал Шуневич.

26 сентября «Динамо» примет на своем льду уфимский «Салават Юлаев», который накануне разгромил челябинский «Трактор» — 5:0. Минчане свой предыдущий поединок проиграли в Москве своим одноклубникам — 2:5. После девяти матчей белорусский клуб с 6 очками замыкает таблицу в Дивизионе Тарасова. Уфимцы с 15 очками вторые в Дивизионе Чернышева.