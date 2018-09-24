Артем Лукоянов: «Тяжеловато играть с такими командами, как «Сибирь»

Форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов отметил важность побед над такими соперниками, как «Сибирь».

— Думаю, был не самый зрелищный хоккей. Соперник старался бежать, бросать чаще по воротам. Они пытались сбивать нас с толку, им, конечно же, хотелось выиграть. Думаю, поэтому они выходили с удвоенной энергией. Но наша команда выглядела достойно, хоть и не без ошибок. Мы хорошо подготовились и добились результата. Это самое главное.

— Кажется, чем лучше соперник, тем лучше играет «Ак Барс».

— Все играют в разный хоккей, у каждой команды своя стратегия. С такими командами, как «Сибирь», тяжеловато играть. Хорошо, что мы не оступились, думаю, мы победили заслуженно.

— Команда поймала победную серию?

— Мы об этом не думаем, идем от игры к игре. Хорошо, что эта серия продолжается. Мы работаем над своими ошибками. Думаю, с каждым матчем получается все лучше и лучше. Не совсем, конечно, все гладко. Можно хорошо играть, но не добиваться успеха. Думаю, мы прилично выглядим. Самое главное — добиваемся результата.

— Связка Лукоянов — Потапов становится грозой вратарей КХЛ.

— Это же здорово, хорошо, что мы забиваем! Самое главное стараться, тогда результат будет. Независимо от того, кто забивает. Но самое главное — это командный результат. А голы помогают нам сыграться еще лучше. Когда не хватает наших лидеров, берем игру на себя.