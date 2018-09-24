Бывший пресс-секретарь сети «ВКонтакте» возглавил пресс-службу «Ситимобила»
Бывший пресс-секретарь социальной сети «ВКонтакте» Георгий Лобушкин возглавил пресс-службу агрегатора такси «Ситимобил».
По словам Лобушкина, он вел переговоры с «Ситимобилом» «довольно давно» и теперь официально начал работу в сервисе, пишет Vc.ru.
Лобушкин также был директором по стратегическим коммуникациям в Mail.Ru Group и работал в предвыборном штабе Ксении Собчак.
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