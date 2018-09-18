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Арсений Оганесян ушел из «Известий» на должность главного редактора Life

12:23, 18.09.2018
Арсений Оганесян ушел из «Известий» на должность главного редактора Life
Фото: скриншот видео youtube.com

Главный редактор «Известий» Арсений Оганесян перешел на должность главного редактора Life.

По словам совладельца и гендиректора Life Арама Габрелянова, Оганесян уже приступил к своим обязанностям.

Исполняющим обязанности главреда «Известий» назначен Сергей Коротеев. До своего назначения Коротеев занимал должность заместителя Оганесяна, пишет RNS.

Габрелянов также рассказал, что в данный момент ему принадлежит 25% Life. Информацией об остальных владельцах он не владеет.

Накануне стало известно, что Юрий Дудь объявил об уходе с поста главного редактора Sports.ru. Сам Дудь занял должность заместителя гендиректора, главным редактором стал Александр Аксенов, шеф-редактором — Владислав Воронин.

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