Арсений Оганесян ушел из «Известий» на должность главного редактора Life

Главный редактор «Известий» Арсений Оганесян перешел на должность главного редактора Life.

По словам совладельца и гендиректора Life Арама Габрелянова, Оганесян уже приступил к своим обязанностям.

Исполняющим обязанности главреда «Известий» назначен Сергей Коротеев. До своего назначения Коротеев занимал должность заместителя Оганесяна, пишет RNS.



Габрелянов также рассказал, что в данный момент ему принадлежит 25% Life. Информацией об остальных владельцах он не владеет.



Накануне стало известно, что Юрий Дудь объявил об уходе с поста главного редактора Sports.ru. Сам Дудь занял должность заместителя гендиректора, главным редактором стал Александр Аксенов, шеф-редактором — Владислав Воронин.