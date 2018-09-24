Николай Тимашов пополнил «Нефтехимик»

Защитник «Автомобилиста» Николай Тимашов был обменен в нижнекамский «Нефтехимик» на денежную компенсацию.



В нынешнем сезоне 24-летний защитник провёл три матча в «регулярке» и отметился одной результативной передачей. Хоккеист заработал шесть минут штрафа при показателе полезности «0».



Тимашов выступал за екатеринбургскую команду начиная с сезона 2015/16, до этого он защищал цвета магнитогорского «Металлурга».

Напомним, что раннее в нижнекамский клуб уже перебрался еще один хоккеист из «Автомобилиста» левый нападающий Алексей Михнов. В нынешнем сезоне форвард набрал 2 (1+1) очка, при показателе полезности -4.