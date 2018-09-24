Курс доллара опустился до 66 рублей

Курс доллара на Московской бирже опустился до 66,0 рублей впервые с 9 августа. При этом сейчас доллар торгуется на уровне 66,1 рубля, максимальная сумма сделки с валютой составила 66,49 рубля.

Доллар также торговался сегодня на минимальном уровне в 77,55 рубля, максимальная цена была 78 рублей.

Ранее аналитики рассказали «Реальному времени» свои предположения о том, как будут дальше развиваться события. В том числе пояснили поведение валюты и рассказали, где лучше хранить деньги.