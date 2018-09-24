Ак Барс Банк финансирует экспорт без залогов и регресса
Ак Барс Банк предлагает клиентам-экспортерам получить платеж по аккредитиву досрочно после отгрузки товара покупателю.
Это позволит продавцам предоставлять иностранным контрагентам отсрочку платежа и вместе с тем не дожидаться оплаты. Преимущества такого дисконтирования:
- без залогов и поручительств,
- без регресса,
- без кредитной нагрузки на клиента, так как кредитный риск устанавливается на иностранный банк, выпустивший аккредитив.
Финансирование банком производится в рамках экспортного аккредитива в счет будущего платежа по аккредитиву. Вознаграждение Банка за дисконтирование аккредитива может быть оплачено как клиентом-экспортером, так и его контрагентом.
Выгоды для продавца:
- нет необходимости дожидаться оплаты по договору и переплачивать проценты,
- расширение географии экспорта,
- отсутствие требований залога и поручительства,
- сокращение сроков и сумм дебиторской задолженности,
- минимизация рисков неполучения платежа.
ПАО «АК БАРС БАНК»
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