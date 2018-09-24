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Ак Барс Банк финансирует экспорт без залогов и регресса

11:30, 24.09.2018

Ак Барс Банк предлагает клиентам-экспортерам получить платеж по аккредитиву досрочно после отгрузки товара покупателю.

Это позволит продавцам предоставлять иностранным контрагентам отсрочку платежа и вместе с тем не дожидаться оплаты. Преимущества такого дисконтирования:

  • без залогов и поручительств,
  • без регресса,
  • без кредитной нагрузки на клиента, так как кредитный риск устанавливается на иностранный банк, выпустивший аккредитив.

Финансирование банком производится в рамках экспортного аккредитива в счет будущего платежа по аккредитиву. Вознаграждение Банка за дисконтирование аккредитива может быть оплачено как клиентом-экспортером, так и его контрагентом.

Выгоды для продавца:

  • нет необходимости дожидаться оплаты по договору и переплачивать проценты,
  • расширение географии экспорта,
  • отсутствие требований залога и поручительства,
  • сокращение сроков и сумм дебиторской задолженности,
  • минимизация рисков неполучения платежа.
Также для клиентов банка есть возможность получить льготное финансирование со снижением ставки за дисконтирование до 3% годовых в рамках программы субсидирования от Российского экспортного центра. Подробные условия программы по ссылке.





ПАО «АК БАРС БАНК»

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