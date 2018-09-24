Ак Барс Банк финансирует экспорт без залогов и регресса

Ак Барс Банк предлагает клиентам-экспортерам получить платеж по аккредитиву досрочно после отгрузки товара покупателю.

Это позволит продавцам предоставлять иностранным контрагентам отсрочку платежа и вместе с тем не дожидаться оплаты. Преимущества такого дисконтирования:

без залогов и поручительств,

без регресса,

без кредитной нагрузки на клиента, так как кредитный риск устанавливается на иностранный банк, выпустивший аккредитив.

Финансирование банком производится в рамках экспортного аккредитива в счет будущего платежа по аккредитиву. Вознаграждение Банка за дисконтирование аккредитива может быть оплачено как клиентом-экспортером, так и его контрагентом.

Выгоды для продавца: