Власти Удмуртии потратят на проект Центра удмуртской республики в Ижевске 13,7 млн рублей

Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов подписал распоряжение о заключении госконтрактов по возведению Центра удмуртской республики в Ижевске. Проектирование и подключение к инженерным сетям оценивается в 13,7 млн рублей.

Управлению капстроительства предписано заключить контракты в соответствии с результатами госзакупок.

Согласно документу, опубликованному на портале правительства УР, на сами проектные работы уйдет 11,6 млн рублей. При чем в 2018 году должны быть выплачены 400 тысяч рублей. Еще 11,2 млн рублей исполнитель получит уже в 2019 году.

Подключение к сетям водоснабжения обойдется бюджету в 890 тысяч рублей, к системам водоотведения — 100 тысяч, теплоснабжения — 142,5 тысячи, электросетям — 1 млн рублей.