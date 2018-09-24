На базе КФУ создадут Национальный педагогический институт

На базе Казанского федерального университета планируется завершить создание Национального педагогического института в рамках поддержки государственного языка. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в своем ежегодном послании в ГБКЗ им. Салиха Сайдашева.

«Необходимо завершить совместно с КФУ создание Национального педагогического института», — отметил Минниханов.

Напомним, на мероприятие приглашены члены Правительства РТ, руководители муниципальных образований, учреждений и предприятий республики, представители общественности и другие — всего порядка 600 человек. Онлайн-трансляцию послания ведет «Реальное время».