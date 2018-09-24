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Уфимская «Агидель» уверенно выиграла в первом гостевом матче сезона ЖХЛ

10:00, 24.09.2018
Уфимская «Агидель» уверенно выиграла в первом гостевом матче сезона ЖХЛ
Фото: hcsalavat.ru

Уфимская «Агидель» провела свой первый выездной матч в текущем сезоне. Подопечные Дениса Афиногенова и Сергея Трудакова в Санкт-Петербурге встречались с местным «Динамо» и сумели добиться победы — 4:1, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Главной героиней матча стала форвард уфимской команды Ольга Сосина, оформившая хет-трик. Еще одну шайбу в составе «Агидели» забросила Екатерина Лебедева. В питерской команде отличилась Диана Канаева.

Уфимки возглавляют турнирную таблицу, в семи матчах одержав шесть побед (проиграли лишь в Уфе красноярской «Бирюсе» — 0:1). 24 сентября состоится второй поединок на льду питерского «Динамо».

СпортХоккей Башкортостан
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