Экс-глава Ижевска возглавил дочернюю компанию «Ижстали»

Бывший глава Ижевска Юрий Тюрин стал генеральным директором ООО «Ижсталь-ТНП», принадлежащего крупному металлургическому предприятию «Ижсталь», входящему в группу «Мечел».

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Юрий Тюрин был главой Ижевска с октября 2015 по май 2018 года, когда он ушел в отставку. До этого он работал на ОАО «Ижсталь» главным энергетиком. В сентябре он пытался избраться депутатом гордумы, однако это ему не удалось.

«Ижсталь-ТНП» занимается производством инструментов, в частности топоров, ножовок и напильников.



