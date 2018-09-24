Новости общества

11:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Экс-глава Ижевска возглавил дочернюю компанию «Ижстали»

10:51, 24.09.2018
Экс-глава Ижевска возглавил дочернюю компанию «Ижстали»
Фото: vk.com

Бывший глава Ижевска Юрий Тюрин стал генеральным директором ООО «Ижсталь-ТНП», принадлежащего крупному металлургическому предприятию «Ижсталь», входящему в группу «Мечел».

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Юрий Тюрин был главой Ижевска с октября 2015 по май 2018 года, когда он ушел в отставку. До этого он работал на ОАО «Ижсталь» главным энергетиком. В сентябре он пытался избраться депутатом гордумы, однако это ему не удалось.

«Ижсталь-ТНП» занимается производством инструментов, в частности топоров, ножовок и напильников.


Общество Удмуртия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты