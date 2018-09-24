Второй выезд сезона «СЮ» начинает с «Трактора»

Фото: Дмитрий Слезин

«Салават Юлаев» отправился на вторую выездную серию в 11-м сезоне КХЛ, сообщает пресс-служба уфимского клуба. В рамках гостевого турне команда Николая Цулыгина сыграет с «Трактором», минским «Динамо» и «Витязем».



Тренерский штаб уфимской команды взял в поездку 26 хоккеистов (3 вратаря, 8 защитников и 15 нападающих):





Вратари: Андрей Кареев, Юха Метсола, Анвар Сулейманов.



Андрей Кареев, Юха Метсола, Анвар Сулейманов. Защитники: Павел Коледов, Филип Ларсен, Илья Назаревич, Григорий Панин, Артем Сергеев, Алексей Семенов, Сергей Терещенко, Александр Ляхов.



Павел Коледов, Филип Ларсен, Илья Назаревич, Григорий Панин, Артем Сергеев, Алексей Семенов, Сергей Терещенко, Александр Ляхов. Нападающие: Антон Бурдасов, Владимир Жарков, Александр Кадейкин, Йоонас Кемппайнен, Дмитрий Кугрышев, Глеб Кузьмин, Максим Майоров, Вячеслав Основин, Вячеслав Солодухин, Владимир Ткачев, Линус Умарк, Артем Федоров, Тему Хартикайнен, Петр Хохряков, Павел Шэн.

24 сентября уфимцы сыграют в Челябинске против «Трактора». Начало матча — в 17.00 мск.

После девяти встреч «Салават Юлаев» набрал 13 очков и занимает второе место в Дивизионе Чернышева. «Трактор» с 7 очками на последнем месте в Дивизионе Харламова.





