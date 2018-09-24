Госсекретарь США: «От России нет пользы ни на Украине, ни в Сирии»

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия «не приносит пользу» ни на Украине, ни в Сирии.

«В мире есть различные места, где наши интересы совпадают, но, конечно, не ценности — в этом Россия сильно отличается от нашей страны. От них нет пользы ни на Украине, ни в Сирии», — сказал он в ходе беседы с телеканалом NBC.



Помпео также напомнил, что США недавно ввели санкции в отношении Китая из-за закупок российского оружия. По его словам, ограничительные меры необходимы «для противодействия злонамеренным действиям России».



Ранее Китай призвал США отменить санкции, введенные за военное сотрудничество с Россией. В МИДе страны также отметили, что Китай продолжит поднимать стратегическое взаимодействие с Россией на новый уровень.