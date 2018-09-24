Голикова заявила о возможном повышение возраста продажи алкоголя в России до 20 лет

Одной из дополнительных мер по уменьшению потребления табачной и алкогольной продукции в России может стать повышение до 20 лет возраста покупателей алкогольной продукции.



«Логически оценивая то, что сейчас происходит, я бы подумала над тем, чтобы такого рода меру ввести. Но может быть не 21, может быть 20 лет» — заявила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.



При этом она отметила, что запретительные меры дают эффект, но важно их значение правильно доносить, передает "РИА Новости".



Голикова также привела в пример страны СНГ, где принимаются решения о продаже алкоголя не с 18 лет, а с 20 или с 21 года.

«Есть все основания предполагать, что в более раннем возрасте существуют определенные риски привыкания, дети просто губят свое здоровье» — подчеркнула вице-премьер.



Напомним, что согласно опросу ВЦИОМ, 58% россиян поддержали введение запрета на продажу алкоголя лицам моложе 21 года.