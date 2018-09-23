Глава Минстроя Удмуртии пообещал не рубить деревья при реконструкции Центральной площади Ижевска

Министр строительства Удмуртии Иван Ястреб пообещал сохранить большинство деревьев при реконструкции центральной площади Ижевска. Реагируя на возмущение жителей, он заявил, что «задачи рубить деревья наповал ни перед кем не стоит».

При этом глава республиканского Минстроя предупредил, что часть деревьев находятся в аварийном состоянии и их придется срубить. Для сохранения деревьев, проект реконструкции площади будет изменен, написал Ястреб на своей странице в Facebook.

Министр отметил, что подрядчик уже начал снимать верхний слой грунта, чтобы залить тротуар. Но работы приостановили, так как «корневая система деревьев располагается близко к поверхности».

«Дальнейшие работы будет проводить после экспертного заключения», — утверждает глава министерства.

Он также пообещал рассмотреть предложения жителей Ижевска по этому вопросу и назвал главной задачей создание комфортного пространства для горожан.