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С начала года в Башкирии сократили более 9 тысяч человек

20:58, 23.09.2018

С начала 2018 года в Башкирии из-за ликвидации организации либо из-за сокращения штата уволены 9 295 работников. Из них трудоустроены 3 998 человек.

Еще 519 вышли на пенсию, приводит «Башинформ» данные службы занятости.

Отчечается, что в 2017 году за январь-август попали под сокращение 13 323 человека. Из них были трудоустроены 7 686 человек.

К началу сентября 2018 года, суммарная численность работников, находившихся под риском увольнения, составила в регионе 4 455 человек.

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