В Дагестане на десять суток арестовали замглавы администрации правительства

Советский районный суд Махачкалы арестовал заместителя руководителя администрации главы и правительства Дагестана Исмаила Эфендиева сроком на 10 суток.



Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда, в случае предъявления обвинения срок ареста будет увеличен на два месяца.

Напомним, что Эфендиев был задержан вчера, уже возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий».