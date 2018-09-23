Оснований для отмены итогов выборов в Хабаровском крае нет — ЦИК РФ

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что оснований для отмены итогов голосования во втором туре выборов губернатора Хабаровского края нет.

«Заявляю, что в настоящий момент у Избирательной комиссии Хабаровского края и у ЦИК России нет оснований для отмены итогов выборов в Хабаровском крае», — приводит пресс-служба ЦИК ее слова.

Как пишет «Газета.ру», на 17.00 в Хабаровском крае посчитано уже 50,76% протоколов. Лидирует Сергей Фургал от ЛДПР — 68,88% (154 804 голосов), Вячеслав Шпорт от «Единой России» набрал 28,47% (63 977 голосов).