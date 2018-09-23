Дочь британского миллионера скончалась в самолете из-за сандвича с кунжутом

Дочь британского миллионера, основателя сети Wow Toys Надима Эднан-Лаперуза скончалась на борту самолёта рейса Лондон-Ницца от аллергической реакции, вызванной сандвичем.

Как сообщает Daily Mail, девочке стало плохо после того, как она съела сандвич с артишоком и оливками, который купила перед вылетом. По предварительной информации, у нее возникла острая аллергическая реакция на семена кунжута, которые находились в хлебе и не были видны.

Уточняется, что отец пытался спасти дочь, введя ей две дозы лекарства, однако это не помогло. Девочку госпитализировали в Ницце, но и врачи не смогли ничего сделать.

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