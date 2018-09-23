В Казани на Адоратского затопило улицу — соцсети

В Казани в Ново-Савиновском районе случился потоп. По словам очевидцев, на Адоратского прорвало трубу.

По предварительным данным, это произошло сегодня утром около 8 часов. На месте образовалась большая лужа.













В комментариях сообщили о другом случае прорыва труб — на Мавлютова. Что стало причиной аварии в обоих случаях пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Приволжском Федеральном округе состояние водопроводных и канализационных сетей неудовлетворительное, большинство требует замены.