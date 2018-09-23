Дорожники отремонтировали более половины дорог Ижевска

В Удмуртии подвели итоги реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». По отчетам за минувший сезон в норму приведены 54% дорог Ижевской агломерации.

В 2018 году финансирование дорожных мероприятий по республике достигло 1,46 млрд рублей, передает «Сусанин». Из них почти 1 млрд рублей получил Ижевск. Остальные средства направили на ремонт республиканских трасс.

На сегодняшний день все работы по проекту завершены. Дорожники восстановили 63 объекта общей протяженностью 117 км, в том числе 12 загородных трасс. В Ижевске отремонтировали 43 участка улиц. Напомним, в апреле к проекту также присоединилась Камбарка, которая изначально не была заявлена. 30 млн рублей, сэкономленных на ремонте дорог Ижевска, направили в Камбарку. В итоге в городе отремонтировали 8 участков протяженностью 5 км. В 2019 году работу по проекту продолжат.