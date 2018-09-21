Следком России объявил в розыск бежавшего в США подрядчика «Роскосмоса» — СМИ

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Следственный комитет России объявил в международный розыск владельца строительной компании, крупного подрядчика «Роскосмоса» с допуском к гостайне Сергея Сластихина. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве

«Установлено, что обвиняемый скрывается за пределами Российской Федерации, в настоящее время находится в США», — заявил следователь на вчерашнем заседании, где Сластихин был заочно арестован.

По данным источника РБК, мужчина проходит по нескольким уголовным делам, связанными со стройками «Роскосмоса», ущерб по которым может составить «сотни миллионов рублей».



Напомним, в Роскосмосе прошли серьезные проверки, после которых несколько руководителей покинули свои посты. Также арестовали по делу о госизмене сотрудника головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева. Он обвиняется в передаче секретной информации стране НАТО.