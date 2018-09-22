В результате ДТП возле ижевского аэропорта погиб человек

Сегодня, 22 сентября, под Ижевском произошло массовое ДТП. В результате столкновения четырех автомобилей погибла женщина.

По дороге в аэропорт столицы Удмуртии, у поворота поворота на деревню Мартьяново «встретились» «Рено», «Нива», «Хендай» и «Лада», пишет «Комсомольская правда».

«56-летняя пассажирка автомобиля «Рено» скончалась. Ребенок получил тяжелые травмы, его доставили в больницу. На месте работают пять бригад скорой помощи», — приводит издание слова врио замначальника управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамина Вычужанина.

Он подчеркнул, что сейчас устанавливаются все факты, связанные с происшествием.