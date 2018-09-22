Минниханов встретился с руководством международной федерации плавания
Президент Татарстана Русам Минниханов встретился с президентом FINA Хулио Маглионе и исполнительным директором Международной Федерации плавания Корнелем Маркулеску.
«С руководством международной федерации плавания», — написал под фотографией на своей странице в Instagram Минниханов.
С руководством международной федерации плавания!<svg width=«50px» height=«50px» viewbox=«0 0 60 60» version=«1.1» xmlns=«https://www.w3.org/2000/svg» xmlns:xlink=«https://www.w3.org/1999/xlink»>Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 22 Сен 2018 в 6:08 PDT
Напомним, президент Татарстана в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину рассказал о зимней рыбалке, смысле постов в «Инстаграме» и поездках за рубеж. «Реальное время» предлагает вниманию читателей беседу Кузьмина и Минниханова.ОбществоВласть Татарстан
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