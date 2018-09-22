Минниханов об обращениях граждан в соцсетях: «Всегда прошу их фиксировать»

Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что развитие современных технологий и онлайн-сервисов радикально изменило традиционные механизмы работы власти с проблемами граждан.



«В социальных сетях, в которых я присутствую, масса таких обращений. И я всегда прошу моих коллег, которые отвечают за эти вопросы, чтобы все они фиксировались. Важно не только получить информацию, но и поставить вопрос на учет, проконтролировать процесс», — цитирует «Татар-информ» Минниханова.

По его словам, за первое полугодие 2018 года в системе «Народный контроль» появилось более 30 тыс. обращений по вопросам благоустройства и социальной инфраструктуры. При этом около 70% из них находят отклик у власти и воплощаются в жизнь, отметил президент.

Напомним, президент Татарстана в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину рассказал о зимней рыбалке, смысле постов в «Инстаграме» и поездках за рубеж. «Реальное время» предлагает вниманию читателей беседу Кузьмина и Минниханова.