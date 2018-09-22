В России за семь лет возместили ущерб от преступлений на 250 млрд рублей – Следком

Российские следователи с 2011 года добились возмещения ущерба от преступлений на 250 млрд рублей.



«Из них 30 и 35 млрд рублей за последние два года соответственно», — передает ТАСС со ссылкой на главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина.



По его словам, с 2011 года в суды направили более 720 тыс. уголовных дел, из них 69 тыс. дел о коррупционных преступлениях, более 8 тыс. дел в отношении лиц с особым правовым статусом.

Кроме того, по итогам первого полугодия в суды направлено 33 уголовных дела о террористических преступлениях и 19 дел о создании незаконных вооруженных формирований.