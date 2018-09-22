В Самарской области сотрудники ФСБ обнаружили у члена ОПГ арсенал оружия

Оперативники УФСБ по Самарской области обнаружили у жителя Сызрани арсенал оружия. По данным правоохранителей, мужчина является активным членом ОПГ.

Оружие нашли в гараже подозреваемого на улице Пархоменко, передает портал «Маленькая Сызрань». При этом арсенал был обнаружен еще в июне.

В нем оказались гранаты Ф1 и РГД-5 со взрывателями, шашка имитации разрыва артиллерийских снарядов с зарядом дымного пороха массой 670 грамм, два гладкоствольных обреза, спортивно-охотничья нарезная винтовка ТОБ-8, травматический пистолет и соответствующие патроны.

В отношении злоумышленника возбудили два уголовных дела: за хранение оружия и боеприпасов и их изготовление. Правоохранительные органы выясняют, обстоятельства покупки членом банды всего этого оружия.