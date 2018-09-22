В Сеть выложили и тут же удалили видео постановочной химатаки в сирийской Идлибе

Фото: commons.wikimedia.org U.S . Navy photo by Mass Communication Specialist Apprentice Joshua Nuzzo

Агентство SANA выложило видео, на котором запечатлена инсценировка химической атаки в сирийской провинции Идлиб. Через несколько минут после публикации ролик был удален.

Как отмечает RT, на кадрах были видны лежащих на земле человек, в том числе и детей, якобы пострадавших в результате химатаки. Их поливают водой члены организации «Белые каски» и позже несут на носилках к автомобилю.

Данный ролик нужен был что бы обвинить сирийскую армию в химатаке в Идлибе.

Ранее жители Идлиба рассказали Центру по примирению враждующих сторон в САР о новой провокации боевиков с использованием отравляющих веществ.