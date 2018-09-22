СМИ узнали о попытке признать Трампа недееспособным и сместить его с должности

Заместитель генпрокурора США Род Розенстайн весной 2017 гола предлагал тайно записать разговоры американского лидера Дональда Трампа на диктофон, чтобы «показать хаос, поглощающий администрацию» и доказать его недееспособность.

Как передает The New York Times со ссылкой на источники, далее он хотел ввести в действие 25-ю поправку к Конституции США, которая позволяет кабинету забрать власть у президента США и передать ее вице-президенту. Эта норма используется в случае если президент «не в состоянии осуществлять свои полномочия и обязанности».

В июле сообщалось, что 42% американцев высказались за объявление импичмента Трампу.