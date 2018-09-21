В Перу Ленин выступил против выдвижения кандидата по имени Гитлер в мэры

Фото: commons.wikimedia.org / Republic of Peru

В Перу политик по имени Гитлер Альба Санчес выдвинул свою кандидатуру на пост мэра населенного пункта Юнгар в департаменте Анкаш.

Против этого выступил его соотечественник Ленин Владимир Родригес Вальверде направил в избирательные органы заявление с требованием отказать политику в праве претендовать на эту должность. Однако уже известно, что избирательный суд не стал снимать политика с выборной гонки…

«Я хороший Гитлер», — заявил Альба Санчес, уже занимавший пост мэра Юнгара в 2011-2014 годах.

По его словам, противники никогда не отказывались от попыток дискредитировать его из-за имени.

«Наверняка мой отец назвал меня так, потому что это звучало по-иностранному, он не знал историю Гитлера», — сказал он, признавшись, что задумывался о возможности сменить имя, но отказался от этой идеи из уважения к родителям, пишет ТАСС.

Отметим, что Ленин Владимир Родригес Вальверде не единственный политик, названный в исторической личности— в 2017 году левоцентрист Ленин Морено вступил в должность президента Эквадора.