Иностранные хакеры атаковали личную почту сенаторов США
Иностранные хакеры атаковали личные почтовые аккаунты сервиса Gmail нескольких американских сенаторов.
По информации CNN, в среду сенатор-демократ от штата Орегон Рон Уайден направил письмо руководству Сената, согласно которому о кибератаках законодателей предупредила «по крайней мере одна крупная технологическая компания».
Представитель Google подтвердил, что речь шла именно о ней, однако не стал сообщать, кто именно стал целью хакеров. Известно лишь, что от атаки пострадали представители как Республиканской, так и Демократической партии США.
Также не уточняется, оказалась ли предпринятая хакерами попытка взлома успешной или нет.
Ранее Минобороны США в своей новой стратегии по кибербезопасности включило Россию, КНР и другие государства в список стран, представляющих угрозу в киберпространстве.ОбществоВласть
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