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Иностранные хакеры атаковали личную почту сенаторов США

18:35, 21.09.2018
Иностранные хакеры атаковали личную почту сенаторов США
Фото: pixabay.com

Иностранные хакеры атаковали личные почтовые аккаунты сервиса Gmail нескольких американских сенаторов.

По информации CNN, в среду сенатор-демократ от штата Орегон Рон Уайден направил письмо руководству Сената, согласно которому о кибератаках законодателей предупредила «по крайней мере одна крупная технологическая компания».

Представитель Google подтвердил, что речь шла именно о ней, однако не стал сообщать, кто именно стал целью хакеров. Известно лишь, что от атаки пострадали представители как Республиканской, так и Демократической партии США.

Также не уточняется, оказалась ли предпринятая хакерами попытка взлома успешной или нет.

Ранее Минобороны США в своей новой стратегии по кибербезопасности включило Россию, КНР и другие государства в список стран, представляющих угрозу в киберпространстве.

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