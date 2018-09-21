Завод из Удмуртии может стать поставщиком сверхпроводящих материалов для коллайдера будущего

Чепецкий механический завод из Удмуртии может стать поставщиком сверхпроводящих материалов для Кольцевого коллайдера будущего, который планируется построить в конце 2030-х годов в Швейцарии.

Топливная компания «Росатома» ТВЭЛ, которой принадлежит завод в Удмуртии, заключила соглашение о проведении НИОКР с Европейской организацией по ядерным исследованиям (CERN), сообщает пресс-служба ТВЭЛ.

В его рамках на Чепецком механическом заводе в городе Глазове изготовят несколько разных конструкций сверхпроводящего ниобий-оловянного провода, которые будут поставлены в CERN для выбора оптимального варианта и квалификации ТВЭЛ в качестве поставщика сверхпроводящих материалов для создания электромагнитной системы коллайдера.

Электромагнитная система — один из ключевых элементов «коллайдера будущего», который должен прийти на смену Большому андронному коллайдеру, что позволит мировому научному сообществу продолжить фундаментальные исследования в области физики элементарных частиц.