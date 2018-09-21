Рашид Нуруллин хочет доказать, что за укрепление берегов Кабана к Универсиаде переплатил его преемник

Явился сегодня в судебное заседание по делу экс-начальника Главного инвестиционно-строительного управления РТ и бывшего замглавы Минстроя РТ Рашида Нуруллина, обвиняемого в превышении должностных полномочий, действующий руководитель ГИСУ РТ Марат Айзатуллин, однако до его допроса так и не дошло.



Пока допрашивали двух других свидетелей — Главного специалиста сметного отдела казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза» Татьяну Петрову и экс-подчиненного Нуруллина — бывшего начальника производственного отдела Айдара Муртазина, у Айзатуллина закончилось свободное время, и он покинул здание суда. Между тем, из вопросов, которые задавал подсудимый свидетелям, стало ясно, что Рашид Нуруллин всерьез намерен доказать, что если инкриминируемая ему необоснованная переплата за берегоукрепительные работы, проводившиеся ПСО «Казань» на берегу Кабана в преддверии Универсиады и имела место, то ответственность за перечисление этих средств подрядчику должен нести нынешний начальник ГИСУ.

— Я по этому объекту заплатил на 100 миллионов меньше, чем предусматривалось сметой… А после моего ухода ГИСУ оплатило 268 миллионов, — заявил Рашид Нуруллин в суде.