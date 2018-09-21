«Уфа-молодежная» крупно проиграла ростовчанам

21 сентября обновленный состав «Уфы-молодежной» (игроки 2001—2002 г.р.) под руководством Макича Микаеляна в матче 8-го тура первенства России среди молодежных команд РПЛ встретился со сверстниками из ФК «Ростов». Игра состоялась в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась победой хозяев поля — 4:0.

В составе ростовского клуба забитыми голами отметились Игорь Волков (дважды), Гоча Гогричиани и Дмитрий Вебер.



Матч главных команд «Ростова» и «Уфы» состоится в субботу, 22 сентября, на стадионе «Ростов Арена». Встреча начнется в 21.00 по уфимскому времени (19.00 мск).