Антикоррупционный комитет раскритиковал закон о переводе конфискованных денег в ПФР

Национальный антикоррупционный комитет Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека раскритиковал законопроект о передаче в Пенсионный фонд (ПФР) денег, которые конфисковываются в рамках борьбы с коррупцией.

В антикоррупционном комитете считают, что документ в нынешней редакции противоречит стратегическим задачам развития России до 2024 года.

Также отмечается, что текст документа составлен таким образом, будто парламентарии и ПФР планируют увеличение финансового эффекта коррупционных нарушений. В законопроекте говорится, что до 2024 года в ФП поступят порядка 1,8 млрд рублей конфиската.

«Подобные вещи считать невозможно… Эти подсчеты кажутся непонятными, потому что похоже, что у нас есть план по административным и уголовным делам», — цитирует news.ru главу антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова.



Комитет намерен направить свои предложения по законопроекту в Госдуму РФ.

Накануне в первом чтении был принят законопроект о перечислении всех средств, изъятых у коррупционеров, в ПФР для выплаты страховых пенсий.