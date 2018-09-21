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В Йошкар-Оле приставы закрыли ТРЦ «Плаза»

15:26, 21.09.2018
В Йошкар-Оле приставы закрыли ТРЦ «Плаза»
Фото: скриншот google.ru

Управление Федеральной службы судебных приставов по Марий Эл сообщило о закрытии торгового центра «Плаза» в Йошкар-Оле.

«Согласно поступившему документу, административное здание, находящееся по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, д. 21, не отвечает требованиям противопожарной безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы УФССП.

Напомним, что решение о закрытии торгового центра суд вынес еще в июне. Однако администрация «Плазы» оспорила решение. Руководство ТРЦ в сентябре утверждало, что нарушения устранены и на следующем заседании центр получит разрешение на работу. Бизнес
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