В Йошкар-Оле приставы закрыли ТРЦ «Плаза»
Управление Федеральной службы судебных приставов по Марий Эл сообщило о закрытии торгового центра «Плаза» в Йошкар-Оле.
«Согласно поступившему документу, административное здание, находящееся по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, д. 21, не отвечает требованиям противопожарной безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы УФССП.Напомним, что решение о закрытии торгового центра суд вынес еще в июне. Однако администрация «Плазы» оспорила решение. Руководство ТРЦ в сентябре утверждало, что нарушения устранены и на следующем заседании центр получит разрешение на работу. Бизнес
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым