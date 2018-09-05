ТРЦ «Плаза» в Йошкар-Оле сообщил об устранении замечаний по пожарной безопасности
В администрации ТРЦ «Плаза» (Йошкар-Ола) сообщили, что все замечания по пожарной безопасности, выявленные прокуратурой, устранены.
Ранее сообщалось, что суд постановил закрыть ТРЦ «Плаза» из-за нарушений.
В администрации ТРЦ «Плаза» «Реальному времени» рассказали, что решение не устоялось в Верховном суде, поэтому ТРЦ продолжал работать.
Там также добавили, что если Верховный суд вынесет постановление о закрытии ТРЦ, исполнение произойдет не ранее 15 сентября.
«Так как на данный момент все замечания по пожарной безопасности устранены, то у прокуратуры нет намерения на приостановку деятельности ТРЦ «Плаза», — подчеркнули представители ТРЦ.
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