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В Йошкар-Оле суд постановил закрыть ТЦ «Плаза»

09:53, 08.06.2018
В Йошкар-Оле суд постановил закрыть ТЦ «Плаза»
Фото: google.ru/maps/скриншот

В Йошкар-Оле прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в ТЦ «Плаза». Суд решил приостановить деятельность торгового центра.

Представитель надзорного ведомства рассказала телеканалу «МЭТР» о главных нарушениях. По ее словам, в ТЦ разместили детские объекты на четвертом этаже, тогда как они должны располагаться не выше второго этажа. Также план предусматривал на цокольном этаже парковку, а там расположен торговый объект.

Напомним, что в России закрыты почти 400 торговых центров после проверок, последовавших за пожаром в «Зимней вишне».

Бизнес
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