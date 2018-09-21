Крис Верстиг: «Про КХЛ мне рассказал Роб Клинкхаммер, который раньше играл за «Ак Барс»

Новый форвард «Авангарда» Крис Верстиг рассказал о том, как оказался в омской команде. По его словам, определяющим фактором стал совет хоккеиста казанского «Ак Барса» Роба Клинкхаммера.

«Я слышал много хорошего про Континентальную лигу от моих знакомых, которые играли здесь раньше. Я пытался трудоустроиться в Европе, но позвонил агент, объяснил ситуацию, и я согласился. Словом, ничего особенного. Я мало знал про КХЛ, но мой хороший друг Роб Клинкхаммер раньше играл за казанский «Ак Барс», он мне рассказал. Мы с Клинкхаммером родом из одного города, дружим очень давно. Я посмотрел хайлайты, чтобы получить представление, а потом открыл карту, чтобы понять, куда мне предстоит отправиться.

Что рассказал Клинкхаммер? Что лига очень приличная, играть непросто и адаптироваться будет тоже трудно, но очень интересно. Здесь хороший уровень», — цитирует хоккеиста «Чемпионат».